فيديو - برشلونة فليك: أرقام فلكية وألقاب تنتظر

تابع هانسي فليك مسلسل قيادته الناجحة لبرشلونة، بعد الفوز الصعب (1-0) على مضيفه ليغانيس، ضمن الجولة 31 من الدوري الاسباني.وسجل برشلونة بقيادة فليك، منذ توليه مهامه، 37 فوزاً و6 تعادلات و6 هزائم، لكنه بقي من دون أي هزيمة خلال العام 2025.وسجل الفريق الكاتالوني 146 هدفاً في 49 مباراة في جميع المسابقات، وهو يتصدر الدوري الاسباني برصيد 70 نقطة، وبفرق سبع نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه مساء اليوم الأحد مضيفه آلافيس.وتأهل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك، ويلعب مع مضيفه بروسيا دورتموند الالماني مساء الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الفائز ذهاباً (4-0) بعدما هزم "الفريق الملكي" وحصد كأس السوبر الاسباني.