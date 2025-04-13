فيديو - هدف رائع لديارا وبرشلونة بطلاً لدوري شباب اسبانيا تحت 19 سنة

AS | ابراهيم ديارا - "كاكا" الإفريقي يبهر لاماسيا بهدف مجنون!



عمره 18 عامًا فقط، لكن الجميع يتحدث عنه



برشلونة تعاقد معه في ديسمبر الماضي من أكاديمية افريقا فوت فور بلوغه السن القانونيةpic.twitter.com/I50yKxgOni — FCB World (@forcabarca_ar) April 12, 2025 BEN AMUNT HUGO!!!



El Juvenil A campió de la Copa del Rei 2024-25 🏆



🔗 https://t.co/hSf8h5Tpeq pic.twitter.com/J9wRLDBih4 — Barça One (@BarcaOneFCB) March 16, 2025

توج برشلونة بطلاً لدوري شباب اسبانيا تحت 19 سنة، بعد تغلب فريقه (Juvenil A) بالأمس على اسبانيول (3-0) في الجولة 28 من المسابقة، وقبل جولتين على نهايتها.ورفع برشلونة رصيده الى 68 نقطة، متقدماً على ريال ماريوركا بفرق 11 نقطة، ومباراة متأخرة للوصيف، لن تغير من واقع تتويج الفريق الكاتالوني.واحتفل فريق المدرب جوليانو بيليتي، الذي رفع كأس الملك في منتصف آذار - مارس، بالثنائية الوطنية في ملعب الغريم المحلي "الأزرق والأبيض"، وهو تأهل الى "الفاينال فور" من دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ألكمار الهولندي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.وسجل المالي ابراهيم ديارا الملقب بكاكا الإفريقي وخوان فرنانديز وهيوغو ألبا الأهداف الثلاثة التي كان الأول أجملها، وسجله اللاعب البالغ 18 عاماً، والذي انضم للنادي في كانون الاول - ديسمبر الفائت من أكاديمية فوت أفريقا، ويتحدث عنه الجميع انه نجم المستقبل في الكامب نو.