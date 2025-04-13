فيديو - هدف رائع لديارا وبرشلونة بطلاً لدوري شباب اسبانيا تحت 19 سنة

توج برشلونة بطلاً لدوري شباب اسبانيا تحت 19 سنة، بعد تغلب فريقه (Juvenil A) بالأمس على اسبانيول (3-0) في الجولة 28 من المسابقة، وقبل جولتين على نهايتها.
ورفع برشلونة رصيده الى 68 نقطة، متقدماً على ريال ماريوركا بفرق 11 نقطة، ومباراة متأخرة للوصيف، لن تغير من واقع تتويج الفريق الكاتالوني.
واحتفل فريق المدرب جوليانو بيليتي، الذي رفع كأس الملك في منتصف آذار - مارس، بالثنائية الوطنية في ملعب الغريم المحلي "الأزرق والأبيض"، وهو تأهل الى "الفاينال فور" من دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ألكمار الهولندي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وسجل المالي ابراهيم ديارا الملقب بكاكا الإفريقي وخوان فرنانديز وهيوغو ألبا الأهداف الثلاثة التي كان الأول أجملها، وسجله اللاعب البالغ 18 عاماً، والذي انضم للنادي في كانون الاول - ديسمبر الفائت من أكاديمية فوت أفريقا، ويتحدث عنه الجميع انه نجم المستقبل في الكامب نو.