الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - هدف مذهل لحارس المرمى في دوري الدرجة السابعة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هدف مذهل لحارس المرمى في دوري الدرجة السابعة
A-
A+

كرة القدم

2025-04-13 | 03:33
فيديو - هدف مذهل لحارس المرمى في دوري الدرجة السابعة

في نهائي كأس دوري القسم السابع الإنجليزي

كانت المناسبة هامة بالنسبة لطرفيها، وهي نهائي كأس دوري القسم السابع الإنجليزي، الذي يطلق عليه "الدوري الجنوبي"، ضمن التقسيم المركزي لهرمية كرة القدم الإنجليزية.
كان ليستون متأخراً بهدف لهدفين أمام فيليكسيستوي حتى الدقيقة 90+4، حين حصل على ركلة ركنية، فتقدم حارس المرمى بيلي جونسون لمعاونة زملائه، وتأمين زيادة عددية.
وبالفعل، فقد وصلت الكرة بإتجاهه، فحولها بركلة خلفية مزدوجة إلى داخل الشباك، وهو ما رأى فيه بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي هدف الموسم.
الا أن لاعبي ليستون لم يفرحوا كثيراً، اذ انتهى اللقاء الى التعادل (2-2)، ولم يكن لجوء الحكم إلى ركلات الترجيح، لمصلحتهم اذ خسروا (3-4)، وضاع سُدى هدف جونسون الذي يعمل أيضاً كمدرب حراس مرمى لفريق إبسويتش تاون للسيدات.



فيديو - هدف مذهل لحارس المرمى في دوري الدرجة السابعة

رياضة

كرة القدم

ليستون

فيليكسيستوي

بيلي جونسون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مدرب برشلونة يجذب الأنظار ببذلات غريبة
فيديو - سجل في مرمى فريقه في الدقيقة 94 فخسر (4-5) !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

ليفربول وانتر ميلان يزاحمان برشلونة على صفقة مجانية
03:35

ليفربول وانتر ميلان يزاحمان برشلونة على صفقة مجانية

قرر عدم تجديد عقده مع فريقه حين ينتهي بنهاية الموسم الحالي

03:35

ليفربول وانتر ميلان يزاحمان برشلونة على صفقة مجانية

قرر عدم تجديد عقده مع فريقه حين ينتهي بنهاية الموسم الحالي

فيديو - مدرب برشلونة يجذب الأنظار ببذلات غريبة
03:34

فيديو - مدرب برشلونة يجذب الأنظار ببذلات غريبة

آخرها وردية مع ربطة عنق على شكل فراشة

03:34

فيديو - مدرب برشلونة يجذب الأنظار ببذلات غريبة

آخرها وردية مع ربطة عنق على شكل فراشة

فيديو - سجل في مرمى فريقه في الدقيقة 94 فخسر (4-5) !!
03:27

فيديو - سجل في مرمى فريقه في الدقيقة 94 فخسر (4-5) !!

قاد فريقه الى الخسارة (4-5) في مباراة مجنونة

03:27

فيديو - سجل في مرمى فريقه في الدقيقة 94 فخسر (4-5) !!

قاد فريقه الى الخسارة (4-5) في مباراة مجنونة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025