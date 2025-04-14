فيديو - حارس المرمى تلاعب براموس فتلقى العقوبة

Siento lastima por ese portero estupido que ha querido intimidar a Sergio Ramos.



Queria intimidar al mejor defensa de la historia que ha forjado su caracter y su actitud ganadora en el mejor equipo del planeta tierra.



Y para aclararles.. ese porterito es Argentino. pic.twitter.com/XWaPkgqB7x — Somos Madridistas 👑 (@Mundo_MadridCF) April 13, 2025

مع النتيجة سلبية، منح الحكم ركلة جزاء لمونتيري، ولم يتردد المخضرم سيرخيو راموس في التقاط الكرة، وتحمل مسؤولية التسديد.قدم جوزمان، حارس مرمى تيغريس، كل ما في وسعه لتشتيت انتباه راموس، حتى أنه وقف وظهره له، ورد لاعب ريال مدريد السابق بإيماءة على غرار بانينكا.في النهاية، لم يقلّد راموس طريقة بانينكا، بل سدد كرة قوية، واحتفل بلمس أذنه والإشارة إلى اسمه، مسجلاً هدفه الرابع في سبع مباريات.لاحقاً، انقلب السحر على راموس، وخسر فريقه المباراة ضمن الجولة 15 من الدوري المكسيكي (1-2)، واحتفظ مضيفه تيغريس بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة، على بُعد أربع نقاط عن تولوكا المتصدر، فيما احتل مونتيري المركز التاسع برصيد 22 نقطة.