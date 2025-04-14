ابنة جيمي كاراغر تتصل به على الهواء مباشرة

حدث الأمر أثناء التحليل لمباراة دوري أبطال أوروبا

حدث الأمر أثناء التحليل لمباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا (3-1)، على شبكة سي بي إس، بمشاركة نجوم سابقون هم كيت سكوت وميكا ريتشاردز وتييري هنري، وطبعاً، جيمي كاراغر.

وفي منتصف البرنامج، وعلى الهواء، رنّ هاتف كاراغر، مدافع ليفربول، وبدأت التعليقات:

قال كيت سكوت "يا إلهي، هذه خطيئة أساسية في التلفزيون، من هو، من هو؟"، ود ميكا ريتشاردز "ثم توقف" لمفاجأة تييري هنري، وكشف كاراغر أنها ابنته ميا، قبل أن يرد على الهاتف "مرحبا، حبيبتي، هل أنت بخير؟ أنا على شاشة التلفزيون".

سألت الفتاة والدها عن مكان تواجد والدتها، فردّ "لا أعرف، أنا في لندن، عزيزتي، أنا في الاستوديو"، فردّت الفتاة البالغة من العمر 20 عاما "يا إلهي، أنا آسفة جدا، لم يكن لدي أي فكرة".







