تشيزني يطارد رقماً قياسيّاً تاريخيّاً ليوهان كرويف في دورتموند

يطمح فويتشيك تشيزني إلى تحقيق رقم تاريخي لبرشلونة

يطمح فويتشيك تشيزني إلى تحقيق رقم تاريخي لبرشلونة خارج الديار، حين يحل ضيفاً على ملعب بوروسيا دورتموند في مباراة يوم غد الثلاثاء.

ويتوجه البلاوجرانا إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك بحثاً عن تأكيد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق في ذهاب ربع النهائي الأسبوع الماضي (4-0).

وعلى الرغم من النتيجة المريحة في الذهاب، والاستحقاقات العديدة التي تنتظر برشلونة في الفترة المقبلة، لكن من غير المتوقّع بأن يقوم المدرّب هانسي فليك بالمداورة في مركز حراسة المرمى، خاصة بعد أن أثبت تشيزني نفسه بقوة على انه الحارس رقم واحد لدى المدرّب الألماني.

ويأمل النادي في تمديد عقد تشيزني قصير الأجل حتى الموسم المقبل، في ظل اكتسابه شعبية كبيرة بين جماهير الفريق الكاتالوني.

وقبل السفر إلى دورتموند، يقترب اللاعب الدولي السابق من معادلة رقم قياسي للنادي، يحمله الأيقونة يوهان كرويف، كمقياس لمدى جودة أداء الحارس البولندي في الوقت الحالي.

وإذا بدأ تشيزني أساسياً كما هو متوقع في دورتموند، فستكون هذه المباراة رقم 23 له في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى برشلونة، كجزء من سلسلة من المباريات المتتالية التي لم يخسر فيها منذ ظهوره الأول في بداية كانون الثاني - يناير.

وإذا وصل تشيزني إلى المباراة رقم 23 توالياً دون هزيمة في أول موسم له مع برشلونة، فسيعادل رقم كرويف في أول موسم له (1973/74)، وسيكون في طريقه لتحقيق رقم قياسي جديد باعتباره اللاعب الوحيد في برشلونة الذي خاض 30 مباراة في أول موسم له، بالتساوي مع سيسك فابريجاس.





