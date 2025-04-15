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لوكا مودريتش ينضم الى فينيسيوس ومبابي

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لوكا مودريتش ينضم الى فينيسيوس ومبابي
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كرة القدم

2025-04-15 | 00:53
لوكا مودريتش ينضم الى فينيسيوس ومبابي

يختار كبار لاعبي كرة القدم على نحو متزايد الاستثمار في اللعبة

يختار كبار لاعبي كرة القدم في العالم على نحو متزايد الاستثمار في اللعبة أيضاً، بينما لا يزالون ينشطون في الميادين، وقرر نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد لوكا مودريتش، ان ينضم الى قافلة اللاعبين هذه.

لم يصبح اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا هذا الموسم أكبر لاعب في ريال مدريد في تاريخ النادي فحسب، بل أصبح أكبر هداف في تاريخ النادي أيضاٍ، وتشير التقارير إلى أن مودريتش ليس لديه أي خطط للاعتزال، ويُقال إنّه سيشارك في كأس العالم 2026 مع المنتخب الكرواتي.

وبالأمس، تمّ الكشف عن أنّ مودريتش أصبح مالكًا للأقلية في نادي سوانزي سيتي، ولم يتضح بعد حجم الحصة التي اشتراها في النادي، لكنّ اللاعب الكرواتي سيتمكن الآن من تقديم دعمه ورؤيته في ملعب ليبرتي، في خطوة لا تمهّد للاعتزال، لأنه ينوي مواصلة اللعب في ريال مدريد.

وانضم مودريتش الى لاعبين آخرين في "النادي الملكي" استثمروا في أندية كرة القدم، حيث اشترى فينيسيوس حصة الأغلبية في نادي ألفيركا البرتغالي، الذي يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، ويسعى للصعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.

وفي الوقت نفسه، كان مبابي في وضع مماثل، عندما استثمر في نادي كاين الفرنسي، الذي يتجه بقوة نحو الهبوط إلى الدرجة الثالثة في فرنسا.

 

لوكا مودريتش ينضم الى فينيسيوس ومبابي

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

لوكا مودريتش

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