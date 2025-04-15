الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ
A-
A+

كرة القدم

2025-04-15 | 00:56
الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ

كان رمزا للهيمنة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية

يعيش مانشستر يونايتد، الذي كان رمزًا للهيمنة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، ربما أسوأ موسم في تاريخ النادي، وقد ختمت الهزيمة الأخيرة أمام نيوكاسل صفحة قاتمة أخرى في سجلات الشياطين الحمر لتؤكّد أنّ نسخة 2024-2025 هي الأضعف على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حالياً، يمتلك الفريق الذي يقوده المدرب روبن أموريم 38 نقطة فقط، مع تبقي ستة أسابيع فقط على نهاية البطولة، والإحصائيات لا ترحم.

فحتّى لو تمكّن اليونايتد من الفوز بجميع المباريات المتبقية، فسيجمع 56 نقطة كحد أقصى، وهي حصة لا تصل حتى إلى رصيد موسم 2021-2022 سيئ السمعة، عندما أنهى أضعف عام في تاريخ النادي الحديث برصيد 58 نقطة.

في ذلك الوقت، أنهى فريق المدرب رانجنيك الموسم سادساً، وضمن مكاناً في أوروبا، لكن هذه المرة، الوضع أكثر دراماتيكية بكثير، فمانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد انتهى أي أمل في التأهل الأوروبي من خلال البطولة منذ فترة طويلة.

الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

روبن أموريم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال
فيديو - هدف آخر مذهل في مسيرة شاكيري

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب
01:50

فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب

استضاف البيت الأبيض احتفالا بأبطال كرة القدم الأميركية

01:50

فيديو - نائب الرئيس الأميركي حطّم كأس البطل أمام ترامب

استضاف البيت الأبيض احتفالا بأبطال كرة القدم الأميركية

فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال
00:57

فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال

يستعد النادي الملكي بحثا عن عودة تبدو أكثر صعوبة من المعتاد

00:57

فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال

يستعد النادي الملكي بحثا عن عودة تبدو أكثر صعوبة من المعتاد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025