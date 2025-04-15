الأرقام تؤكد .. مانشستر يونايتد يمر بأسوأ موسم له في التاريخ

يعيش مانشستر يونايتد، الذي كان رمزًا للهيمنة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، ربما أسوأ موسم في تاريخ النادي، وقد ختمت الهزيمة الأخيرة أمام نيوكاسل صفحة قاتمة أخرى في سجلات الشياطين الحمر لتؤكّد أنّ نسخة 2024-2025 هي الأضعف على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حالياً، يمتلك الفريق الذي يقوده المدرب روبن أموريم 38 نقطة فقط، مع تبقي ستة أسابيع فقط على نهاية البطولة، والإحصائيات لا ترحم.

فحتّى لو تمكّن اليونايتد من الفوز بجميع المباريات المتبقية، فسيجمع 56 نقطة كحد أقصى، وهي حصة لا تصل حتى إلى رصيد موسم 2021-2022 سيئ السمعة، عندما أنهى أضعف عام في تاريخ النادي الحديث برصيد 58 نقطة.

في ذلك الوقت، أنهى فريق المدرب رانجنيك الموسم سادساً، وضمن مكاناً في أوروبا، لكن هذه المرة، الوضع أكثر دراماتيكية بكثير، فمانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد انتهى أي أمل في التأهل الأوروبي من خلال البطولة منذ فترة طويلة.