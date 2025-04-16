برشلونة حصد مبلغاً كبيراً من دوري ابطال اوروبا

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

على الرغم من خسارته (١-٣) امام مضيفه الالماني بروسيا دورتموند، في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، فقد تأهل برشلونة الاسباني إلى نصف النهائي، لفوزه ذهاباً (٤-٠)، وهو التأهل الاول له منذ العام ٢٠١٩.

ولا تكمن اهمية ذلك في التأهل والقيمة المعنوية والفنية وحسب، بل في المردود المالي الكبير الذي حصده برشلونة من نسخة هذا الموسم من دوري ابطال اوروبا، والذي يأتي لينعش خزائنه بعد ازمة طاحنة ألمت بها.

فمع تأهله إلى نصف النهائي، نال برشلونة ١٥ مليون يورو، تضاف إلى ما جمعه بفضل الانتصارات والنتائج في دور المجموعات والبالغ ١٠١ مليوناً، ليصبح الاجمالي المستحق ١١٦ مليون يورو، وهو رقم ممتاز بالطبع.







