لفتة رائعة من قائد اليونايتد تجاه موظف طرده النادي

شوهد قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز مع أحد موظفي النادي السابقين

شوهد قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز مع أحد موظفي النادي السابقين وهما ذاهبان لتناول الغداء، وذلك بعد أن تم الاستغناء عن خدمات العديد من الأشخاص العاملين في النادي من قبل السير جيم راتكليف.

ومنذ أن انضم راتكليف وشركة INEOS إلى اليونايتد كمساهمين في العام 2024، تم تسريح ما يقرب من 250 موظفاً كجزء من حملة خفض التكاليف، بالإضافة إلى إجراءات أخرى طالت من بقي من موظفين وإداريين، كإلغاء الامتيازات في الحصول على بطاقات المباريات، وطالت سياسة التقشّف وجبات الغذاء.

وكان أحد الموظفين الذين تمّ الاستغناء عنهم مسؤول الاتصالات جون ألين، بعد أن خدم النادي لمدة 25 عامًا، وقد استمر في التواصل مع العديد من الأشخاص في الفريق.

ويوم امس الثلاثاء، شوهد الموظف السابق مع القائد فرنانديز أثناء خروجهما لتناول الغداء في مطعم جونيبر في ويلمسلو، والذي يعتبر المكان المفضل للاعبي اليونايتد للاستمتاع بتناول وجبات طعام.















