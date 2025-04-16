بالفيديو – هكذا احتفل نيمار بعيد ميلاد برونا

كشف نيمار عن جانبه الرومنسي، حين احتفل بعيد ميلاد صديقته برونا بيانكاردي الحادي والثلاثين، وقام الثنائي بخبز كعكة مع ابنتهما.وبين الشائعات التي طالته لجهة قيامه بخيانة صديقته ووالدة طفلته برونا بيانكاردي، وانفصاله عنها لفترة قصيرة، تم تصويب الأمور، حيث يقضي الثنائي الوقت معا مؤخرا، وهما ينتظران مولودا آخر.واختار الثنائي الاحتفال بعيد ميلاد برونا في المنزل بين الرومانسية واللحظات العائلية السعيدة، وحرص النجم البرازيلي على أن يكون عيد ميلاد برونا مميّزا، فقام بتجهيز ديكور رائع من الورود، التي توزّعت في جميع أنحاء منزلهما، بالإضافة إلى باقة زهور تتوسطها كعكة عيد الميلاد، كما انضمّت إليهما ابنتهما في المطبخ لخبز كعكة منزلية خاصة، مزينة بشموع على شكل الرقم ”31“ للاحتفال بالعيد.