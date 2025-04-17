هل يكون يورغن كلوب المدرب المقبل لريال مدريد؟

وافق على مبدأ التفاوض مع نادي ريال مدريد الاسباني



ذكرت معلومات صحفية أوروبية متقاطعة أن المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يعمل حالياً مع رد بُل، وافق على مبدأ التفاوض مع نادي ريال مدريد الاسباني لتولّي مهمة المدير الفني بديلاً محتملاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشارت هذه المصادر أن النادي الإسباني يعتقد بأن كلوب سيكون دفعة كاملة للفريق من حيث الانضباط والشخصية والأفكار التكتيكية، كما يمكن أن أن يكون الشخصية المثالية لإلحاق الضرر بمشروع مواطنه هانسي فليك، الناجح بإمتياز حتى الآن مع برشلونة.

وقاد كلوب ليفربول في الفترة من 2015 الى 2024، وكانت مثالية للغاية، حيث بنى فريقاً هجومياً منافساً، وأحرز معه لقب الدوري 2019-20 وكأس الاتحاد وكأس الرابطة 2021-22 ودوري أبطال أوروبا 2018-19 وكأس السوبر الأوروبي 2019 وكأس العالم للأندية 2019.







