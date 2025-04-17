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أوبتا يختار بطل دوري أبطال أوروبا

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أوبتا يختار بطل دوري أبطال أوروبا
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كرة القدم

2025-04-17 | 08:10
أوبتا يختار بطل دوري أبطال أوروبا

أعطى موقع اوبتا المتخصص بإحصاءات كرة القدم تقديراته لبطل دوري أبطال أوروبا

أعطى موقع اوبتا المتخصص بإحصاءات كرة القدم تقديراته لبطل دوري أبطال أوروبا المقبل بين الأندية الأربعة المتأهلة.
ووفق النتائج التي عبّرت عنها بيانات الموقع، كانت المفاجأة أن كومبيوتر أوبتا، وضع برشلونة الاسباني في المرتبة الرابعة، كأقل الأندية فرصاً بالتتويج، ومنح نسبة 21.8%.
وأعطى الكومبيوتر الذي يستند الى لغة البيانات والاحصاءات باريس سان جيرمان الفرنسي نسبة 24% في المركز الثالث وانتر ميلان الايطالي نسبة 25.5%، ومنح أرسنال الانجليزي اللقب بنسبة تصل الى 28.7%.


أوبتا يختار بطل دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

أوبتا

برشلونة

باريس سان جيرمان

انتر ميلان

أرسنال

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