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فيديو - احتفالات مجنونة لريال بيتيس بالتأهل الاول من نوعه

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فيديو - احتفالات مجنونة لريال بيتيس بالتأهل الاول من نوعه
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كرة القدم

2025-04-18 | 03:53
فيديو - احتفالات مجنونة لريال بيتيس بالتأهل الاول من نوعه

استفاد من فوزه ذهابا (2-0) وتأهل الى نصف نهائي دوري المؤتمرات

كانت المناسبة جديرة بالاهتمام، فلأول مرة في تاريخه، يتأهل ريال بيتيس الاسباني إلى الدور نصف النهائي من مسابقة أوروبية، فقام لاعببوه باحتفال يرقى الى قيمة الانجاز.
وعلى الرغم من تعادله (1-1) مع مضيفه جاغيلونيا بياليستوك البولندي، فقد استفاد ريال بيتيس من فوزه ذهابا (2-0)، وتأهل الى نصف نهائي دوري المؤتمرات الاوروبي، وعكست الموسيقى والهتافات والرقص نشوة الفريق الذي احتفل مع ما يقرب من 500 مشجع رافقوه الى بياليستوك.
وسيكون على ريال بيتيس استضافة فيورنتينا الايطالي في نصف النهائي، يوم الخميس الأول من أيار - مايو، واللعب خارج أرضه يوم الخميس الثامن منه، فيما يلعب تشيلسي الانجليزي مع يورغوردين السويدي في نصف النهائي الثاني.



فيديو - احتفالات مجنونة لريال بيتيس بالتأهل الاول من نوعه

رياضة

كرة القدم

دوري المؤتمرات الاوروبي

ريال بيتيس

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