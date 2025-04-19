فيديو - جمهور النادي البولندي ارتكب 17 مخالفة في 30 مباراة !!

Legia Warsaw fans are going WILD inside Stamford Bridge 🤯 pic.twitter.com/H0bQUYSCSp — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 17, 2025

خلق جمهور ليجيا وارسو أجواءً "مجنونة" خلال مباراة فريقهم ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج مساء الخميس، إذ أشعل المشجعون البولنديون المشاعل، ونزعوا قمصانهم في احتفالات بهيجة، بعد أن حقق ليجيا فوزاً مفاجئاً بنتيجة (2-1) في إياب ربع نهائي بطولة المؤتمرات الأوروبية.وعلى الرغم من فوز ليجيا، تأهل تشيلسي إلى نصف النهائي بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين، إلا أن الإثارة التي شهدتها المباراة طغى عليها سلوك جماهير ليجيا الذي قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وإذا حصل ذلك، فقد يضيف إلى السجل الحافل للنادي البولندي من الانتهاكات في المسابقات الأوروبية، فعلى مدار موسم 2023-24، تم تغريم ليجيا وارسو في 17 من أصل 30 مباراة أوروبية خاضها الفريق، ما أدى إلى تراكم ما يقرب من 464,250 يورو من العقوبات.