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لامين يامال "مستر أسيست" في اسبانيا

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لامين يامال &quot;مستر أسيست&quot; في اسبانيا
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كرة القدم

2025-04-20 | 00:14
لامين يامال "مستر أسيست" في اسبانيا

على الرغم من نزوله بديلاً في "ريمونتادا" برشلونة

على الرغم من نزوله بديلاً في "ريمونتادا" برشلونة، فقد ساهم لامين يامال في هدف فريقه الثالث الذي سجله رافينيا، خلال العودة من التأخر (1-3) الى الفوز (4-3) على سلتا فيغو، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.
وبذلك، رفع النجم الشاب، البالغ 17 عاماً، عدد التمريرات الحاسمة التي صنعها في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 12، ليعتلي صدارة اللاعبين الأكثر تقديماً للتمريرات الحاسمة في الليغا، ويليه في المركز الثاني، زميله في برشلونة، البرازيلي رافينيا، الذي قدم تسع تمريرات حاسمة.
والى جانب التمريرات الاثني عشر الحاسمة، فقد سجل لامين يامال ستة أهداف في 29 مباراة مع البارسا هذا الموسم في الليغا، كما سجل 14 هدفاً وصنع 20 في 46 مباراة في مختلف المسابقات.


لامين يامال "مستر أسيست" في اسبانيا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

رافينيا

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