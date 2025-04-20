فيديو - كارلو أنشيلوتي وحيداً في تدريبات ريال مدريد

يخرب بيت الضيقة يا بشر والله كارلو ما يستاهل ذي النهاية، لعنة الله عليك يا بيريز اينما حللت. pic.twitter.com/gMeIlR8SAq — ًً (@ManRMA_) April 19, 2025

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للايطالي كارلو أنشيلوتي أثناء تدريبات فريقه ريال مدريد استعداداً لمواجهة مضيفه أتليتك بلباو الصعبة الليلة، ضمن الجولة 32 من الدوري الاسباني.ولا يمكن لريال مدريد التفكير سوى بالفوز، وخصوصاً بعد نجاح برشلونة في تحويل تأخره (1-3) بالأمس السبت، الى فوز مثير (4-3) على ضيفه سلتا فيغو، رافعاً الفرق في صدارة الدوري الى سبع نقاط، قد تكون حاسمة في حال تعثر "الميرينغي".وبدا أنشيلوتي في الملعب وحيداً غارقاً في التفكير، وهو ما فسّره المتابعون بأنه مرتبط برحيله المتوقع من مدريد، وبوضع فريقه، بعد خروجه المهين من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام أرسنال الانجليزي في لندن (0-3) وفي مدريد (1-2).