فيديو - الأكثر فرحاً بفوز ريال مدريد .. نوفاك ديوكوفيتش

ربما لم يفرح أحد من جماهير ريال مدريد بهدف الأوروغوياني فيدي فالفيردي القاتل في مرمى أتليتك بلباو، بقدر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش وعائلته.وجاء هدف فالفيردي في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ليضمن حصول ريال مدريد على الفوز وتقليص الفرق مع المتصدر برشلونة مجدداً إلى اربع نقاط في صراع اللقب الاسباني قبل ست جولات متبقية على نهايته.وجال ديوكوفيتش وعائلته في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، والتقى باللاعبين والتقط الصور مع رئيس النادي فلورنتينو بيريث، واحتفل بالفوز كما كل جماهير الميرينغي في العالم.