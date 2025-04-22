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فيديو - لامين يامال .. أفضل رياضي متميز في حفل جوائز لوريوس

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فيديو - لامين يامال .. أفضل رياضي متميز في حفل جوائز لوريوس
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كرة القدم

2025-04-22 | 00:41
فيديو - لامين يامال .. أفضل رياضي متميز في حفل جوائز لوريوس

تعرّف عالم الرياضة بالأمس على أفضل لاعب ناشئ

تعرّف عالم الرياضة بالأمس على أفضل لاعب ناشئ: لامين يامال، إذ نال "المراهق" المتألّق جائزة أخرى من سلسلة جوائز جعلت منه "ظاهرة".
يواصل لامين يامال صناعة التاريخ على الساحة الرياضية الدولية، فقد حصل اللاعب الشاب، البالغ من العمر 17 عاما فقط، على جائزة جديدة جعلته أحد أكثر الرياضيين حسما وتمثيلا في العام الحالي، بل إن تأثيره تخطى كرة القدم، ما رسخه كأيقونة رياضية عالمية في سن مبكرة، وبشكل مدهش.
فقد تم تكريم لاعب نادي برشلونة كأفضل رياضي متميّز لهذا الموسم، في حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية، وهي التي تمنحها أكاديمية لوريوس، وتنافس فيها لامين مع أسماء بارزة في الرياضة العالمية.
إلا ان لامين لم يتمكّن من حضور حفل تسليم الجائزة، نظرا لتركيزه مع برشلونة في مباراة الدوري هذا الثلاثاء أمام ريال مايوركا، فمثّله لاعب خط وسط برشلونة السابق، تياجو ألكانتارا.
ومن خلال رسالة، شكر الجناح الأيمن الجميع، وأهدى بعض الكلمات المؤثرة لهذا التكريم الذي جعله أصغر رياضي في التاريخ يفوز بجائزة تمنحها أكاديمية لوريوس الشهيرة، والتي تعتبر بمثابة ”أوسكار الرياضة“.
يحظى لامين يامال بموسم لا يُنسى، فبالإضافة إلى جائزة لوريوس، تم تكريمه بجـائزة كوبا 2024 التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 سنة في العالم، من قبل مجلة فرانس فوتبول، وجائزة الفتى الذهبي 2024 من قبل توتوسبورت للفئة نفسها.
وجاءت هذه التتويجات بعد تألّق يامال مع المنتخب والنادي، فمع إسبانيا، كان أحد نجوم يورو 2024، حيث توج لاروخا بطلاً، إذ سجّل هدفًا لا يُنسى في ”نصف النهائي“ ضد فرنسا ومرر أربع كرات حاسمة في سبع مباريات، واختير أفضل لاعب شاب في البطولة وحطّم عددا من الأرقام القياسي.
ومع برشلونة، أنهى اللاعب العام 2024 برصيد 11 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، معززا مكانته كعنصر أساسي في مخطّط النادي، ومشروع المدرب هانسي فليك.


فيديو - لامين يامال .. أفضل رياضي متميز في حفل جوائز لوريوس

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

تياجو ألكانتارا

برشلونة

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