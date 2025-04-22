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فيديو - أوليفييه جيرو سجل هدفاً أول رائعاً .. ولكن

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فيديو - أوليفييه جيرو سجل هدفاً أول رائعاً .. ولكن
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كرة القدم

2025-04-22 | 00:46
فيديو - أوليفييه جيرو سجل هدفاً أول رائعاً .. ولكن

عانى حامل لقب الدوري الأميركي من انتكاسة أخرى

عانى حامل لقب الدوري الأميركي من انتكاسة أخرى، حيث واصل لوس أنجلوس مسيرته السيئة هذا الموسم.
لم يفز لوس أنجلوس في تسع مباريات في الدوري، ووضعه مروع، في غياب نجمه الاسباني ريكي بويج، الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، وهو في المركز السابع في ترتيب المنطقة الغربية، على بُعد سبع نقاط عن المتصدر فانكوفر.
في المباراة الأخيرة للفريق، والتي انتهت الى التعادل (3-3) مع مضيفه بورتلاند، ظهر الفرنسي أوليفييه جيرو لأول مرة في الدوري الأميركي لكرة القدم بأناقة.
سجل الفرنسي، الذي انضم إلى لوس أنجلوس كوكيل حر هذا الصيف، هدفه الأول في الدوري، من خلال ركلة حرة رائعة، وقد استغرق الأمر ست مباريات حتى يسجل لاعب ميلان السابق لفريقه.



فيديو - أوليفييه جيرو سجل هدفاً أول رائعاً .. ولكن

رياضة

كرة القدم

لوس أنجلوس

ريكي بويج

أوليفييه جيرو

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