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تسجيلات صوتية: قرار الاستشفاء المنزلي لمارادونا كان حُكم الاعدام

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تسجيلات صوتية: قرار الاستشفاء المنزلي لمارادونا كان حُكم الاعدام
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كرة القدم

2025-04-23 | 04:23
تسجيلات صوتية: قرار الاستشفاء المنزلي لمارادونا كان حُكم الاعدام

تبين أن قرار الاستشفاء المنزلي كان "وسيلة للحكم عليه بالإعدام"

كان قرار دييغو مارادونا بالتعافي من آخر عملية جراحية له في مستشفى منزلي محور جلسة استماع جديدة في محاكمة وفاته.
وتم نشر تسجيل كشف حث أحد الأطباء المتهمين آخراً على تعديل العيادة التاريخية للاعب كرة القدم السابق حتى لا يكون مسؤولا قانونيا عن قرار الاستشفاء المنزلي.
تضمنت جلسة الثلاثاء شهادة الطبيبة النفسية آنا مارسيلا وايسمان كامبوس، التي كانت على الاتصال بالفريق الطبي لمارادونا، أثناء دخوله المستشفى في عيادة أوليفوس، الواقعة في ضواحي مدينة بوينس آيرس.
في تلك العيادة، تم إجراء عملية جراحية للنجم الأرجنتيني في 3 تشرين الثاني - نوفمبر 2020 بسبب ورم دموي تحت الجافية في الرأس، وظل هناك حتى الحادي عشر من الشهر نفسه، عندما تم نقله إلى منزل في تيغري، لقضاء بقية فترة تعافيه هناك.
كما أشارت الطبيبة إلى اتصالاتها مع الطبيبة النفسية لمارادونا، أغوستينا كوساتشوف، وقالت إنها كانت على اتصال بها خلال تلك الأيام وأنهن ناقشن قضية لاعبة كرة القدم السابقة.
خلال جلسة الاستماع، تم تشغيل صوت أرسلته كوساتشوف في 10 تشرين الثاني - نوفمبر إلى طبيب عائلة مارادونا، ليوبولدو لوك، ذكرت فيه توصية من وايزمان كامبوس بحذف مشاركة كلاهما في قرار الاستشفاء المنزلي من السجل الطبي للاعب كرة القدم.
ومن الواضح إن مسألة من اختار أن يتعافى مارادونا في منزل بدلا من العيادة هي أحد مفاتيح محاكمة وفاته، وتشير المعلومات التي قدمها الشهود أنه بينما كان يتعافى في العيادة، عقد اجتماع بين الأقارب وأطباء العيادة وشركة الأدوية المدفوعة مسبقا ولوك وكوساتشوف، حيث أثيرت بديلين، الاستمرار في العلاج في العيادة أو القيام بالاستشفاء المنزلي.
وبالنظر إلى أمراض مارادونا الموجودة مسبقا، تبين أن قرار الاستشفاء المنزلي الذي تم اختياره كان "وسيلة للحكم عليه بالإعدام"، وقالت دلما مارادونا "خدعونا بأشد الطرق"، وأشارت أن الطبيب لوك كان واضحا جدا في توصيته بتعافي مارادونا في المنزل.
وقالت دلما "ناقشنا الخيارات الثلاثة، لم يكن الأمر سيئا بالنسبة لنا، لأنهم وعدونا بالعناية نفسها في في الاستشفاء المنزلي، كما هو الحال في عيادة أوليفوس، ولم يحدث ذلك أبدا، لقد خدعونا بأقسى طريقة".



تسجيلات صوتية: قرار الاستشفاء المنزلي لمارادونا كان حُكم الاعدام

رياضة

كرة القدم

دييغو مارادونا

دلما مارادونا

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