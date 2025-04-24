ريال مدريد أكثر الفرق تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء

قلّص ريال مدريد الفرق مع المتصدر برشلونة إلى اربع نقاط

قاد اللاعب التركي الشاب أردا غولر، فريقه ريال مدريد، الى الفوز على مضيفه وجاره خيتافي (1-0)، مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني، مقلّصاً الفرق مع المتصدر برشلونة إلى اربع نقاط.

وجاء هدف غولر من تسديدة من خارج صندوق خيتافي، ليعزز ريال مدريد مكانته كأكثر الفرق تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم، برصيد 20 هدفا.

ويأتي في المركز الثاني، الغريم الأزليّ برشلونة برصيد 18 هدفا، ثم تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ولكل منهما 16 هدفاً.







