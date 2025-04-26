فيديو - الاعتداء على المدرب يطغى على خروج الأهلي

إلقاء الزجاجات على كولر وهجوم ناري من الجمهور pic.twitter.com/VojH2E08Lw — Mohamed Zaki (@mohamed_zaki14) April 25, 2025

بعد نهاية مباراة ماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الى فوز الفريق الضيف في ستاد القاهرة على مضيفه الأهلي، وتأهله على حسابه الى النهائي، قامت بعض جماهير النادي المصري برمي المدرب السويسري مارسيل كولر بزجاجات المياه البلاستيكية.ووجهت الجماهير الغاضية هتافات قاسية في حق كولر، فيما قام أحد أفراد الأمن بالتدخل، ودفع كولر للجري حفاظاً على سلامته.وبينما تعرض المدرب السويسري للانتقادات اللاذعة والمطالبة برحيله، رفض آخرون ما حدث، وأن إلقاء الزجاجات عليه أمر مهين لمدرب حقق العديد من الألقاب مع "الفريق الأحمر" وصلت الى 11 في ثلاثة مواسم.