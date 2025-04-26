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فيديو - الاعتداء على المدرب يطغى على خروج الأهلي

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فيديو - الاعتداء على المدرب يطغى على خروج الأهلي
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كرة القدم

2025-04-26 | 04:18
فيديو - الاعتداء على المدرب يطغى على خروج الأهلي

قامت بعض جماهير النادي برمي المدرب بزجاجات المياه البلاستيكية

بعد نهاية مباراة ماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الى فوز الفريق الضيف في ستاد القاهرة على مضيفه الأهلي، وتأهله على حسابه الى النهائي، قامت بعض جماهير النادي المصري برمي المدرب السويسري مارسيل كولر بزجاجات المياه البلاستيكية.
ووجهت الجماهير الغاضية هتافات قاسية في حق كولر، فيما قام أحد أفراد الأمن بالتدخل، ودفع كولر للجري حفاظاً على سلامته.
وبينما تعرض المدرب السويسري للانتقادات اللاذعة والمطالبة برحيله، رفض آخرون ما حدث، وأن إلقاء الزجاجات عليه أمر مهين لمدرب حقق العديد من الألقاب مع "الفريق الأحمر" وصلت الى 11 في ثلاثة مواسم.



فيديو - الاعتداء على المدرب يطغى على خروج الأهلي

رياضة

كرة القدم

ماميلودي صن داونز

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي

مارسيل كولر

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