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فيديو - ممثل ومنتج قادا ريكسهام الى بطولة التشامبيونشيب

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فيديو - ممثل ومنتج قادا ريكسهام الى بطولة التشامبيونشيب
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كرة القدم

2025-04-27 | 04:58
فيديو - ممثل ومنتج قادا ريكسهام الى بطولة التشامبيونشيب

نجح في الصعود لدرجة أعلى لثلاث سنوات متتالية

صعد نادي ريكسهام إلى بطولة التشامبيونشيب بعد فوزه على تشارلتون (3-0)، وصنع فريق "ريد دراجونز" التاريخ بنجاحه بالصعود لدرجة أعلى لثلاث سنوات متتالية.
واحتفل المشجعون بالصعود بالركض على أرض الملعب، قبل أن يرفعوا أبطالهم على أكتافهم، كما احتفل الممثل الكندي - الأميركي رايان رينولدز إلى جانب مواطنه وشريكه في ملكية النادي، المخرج والمنتج روب ماكليني.
فقد سافر كلاهما إلى شمال ويلز للاحتفال بالإنجاز، وانضم الممثل إلى منطقة المشجعين المتحمسين قبل المباراة، واستمتع بتناول المشروبات من خلف البار.
وقدم رينولدز المشروبات للمشجعين والتقط صور سيلفي معهم، وانضمت زوجته بليك ليفلي إليه في شمال ويلز، وشاركت صورة لهما معاً وأرفقتها بتعليق ”هيا بنا يا شباب"، وأعاد رينولدز مشاركة المنشور.
 

فيديو - ممثل ومنتج قادا ريكسهام الى بطولة التشامبيونشيب

رياضة

كرة القدم

ريكسهام

رايان رينولدز

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