نقطة واحدة تفصل ليفربول عن لقبه العشرين

تتوجه انظار عشاق كرة القدم في العالم الى أنفيلد رود

تتوجه انظار عشاق كرة القدم في العالم الى أنفيلد رود، عند السادسة والنصف من عصر اليوم بتوقيت بيروت، حيث يحل توتنهام هوتسبير، السادس عشر، ضيفاً على ليفربول ضمن مباريات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول الى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري للمرة الـ20 في تاريخه كونه يحتل الصدارة برصيد 79 نقطة.

كذلك، يستعد اللاعب المصري محمد صلاح، لتعزيز رقمه الخاص أمام توتنهام هوتسبير، اذ سبق له هزّ شباكه 15 مرة في جميع المسابقات، بينها 11 في بطولة الدوري، فيما فعل ذلك 16 مرة مع مانشستر يونايتد.

كما يتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفاً، ويأمل في التسجيل ليعزز هذه الصدارة.





