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فيديو - سوبر هاتريك .. جيوكيرس يتقدّم على محمد صلاح

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فيديو - سوبر هاتريك .. جيوكيرس يتقدّم على محمد صلاح
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كرة القدم

2025-04-29 | 01:03
فيديو - سوبر هاتريك .. جيوكيرس يتقدّم على محمد صلاح

قضى المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس ليلة استثنائية أخرى

قضى المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس ليلة استثنائية أخرى، حيث سجل أربعة أهداف في فوز سبورتنج لشبونة (5-0) على بوافيستا.
سجل المهاجم السويدي 38 هدفا في 30 مباراة في الدوري البرتغالي، ويهدد بنيل الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي بدا أنه في أيدي محمد صلاح بهدفه الـ28 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سجله في فوز ليفربول (5-1) على توتنهام.
تجدر الإشارة إلى أن الأهداف في الدوري البرتغالي تساوي 1.5 نقطة، بينما تساوي نقطتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.  
ومع ذلك، فإن السويدي يتفوق الآن على المصري، حيث نال صلاح 56 نقطة مقابل 57 لجيوكيرس، الذي أسهم في احتفاظ سبورتنج بمنافسته المتقاربة على لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا، الفائز (6-0) علىAVS ، وكلا الفريقين لديهما 75 نقطة مع بقاء ثلاث مباريات.



فيديو - سوبر هاتريك .. جيوكيرس يتقدّم على محمد صلاح

رياضة

كرة القدم

فيكتور جيوكيرس

سبورتنج لشبونة

محمد صلاح

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