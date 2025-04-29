برشلونة بطلاً لأوروبا للشباب بلا نجومه الثلاثة الكبار

3 لم يلعبوا أي من مباريات دوري أبطال أوروبا دون 19 عاماً

بالأمس، توج برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا دون 19 عاماً، بتغلبه في المباراة النهائية على طرابزون سبور التركي (4-1)، وبات أكثر الأندية فوزاً باللقب، 3 مرات، لهذه الفئة العمرية، علماً أنه أحرز هذا الموسم لقبيّ الدوري وكأس الملك.

اللافت في الأمر أن ثلاثة من لاعبي الفريق الأول المتأهل الى نصف نهائي مسابقة الرجال، والذي يستعد لمواجهة انتر ميلان الايطالي ذهاباً ليل غد الأربعاء، والدائمي المشاركة مع هذا الفريق، لم يلعبوا أي من مباريات دوري أبطال أوروبا دون 19 عاماً.

هؤلاء الثلاثة، هم كما نظرائهم في فريق دون 19 عاماً، من انتاج أكاديمية لا ماسيا المُبهرة، وهم باو كوبارسي وهيكتور فورت ولامين يامال، ما يعني أن مسيرة النادي الكاتالوني الفنية في قمّة تألقها .. وسيطرتها.







