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هل يُنصف التاريخ ارسنال أمام باريس سان جيرمان؟

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هل يُنصف التاريخ ارسنال أمام باريس سان جيرمان؟
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كرة القدم

2025-04-29 | 01:12
هل يُنصف التاريخ ارسنال أمام باريس سان جيرمان؟

التقى العملاقان الفرنسي والانجليزي خمس مرات

قال لويس أنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي تعليقاً على خسارة فريقه في دور المجموعات (0-2) أمام أرسنال الانجليزي "كان ذلك قبل 7-8 أشهر، أعتقد أننا أصبحنا الآن أفضل من السابق، خضنا عدة مباريات هذا الموسم كانت من المحتمل أن تكون نهائيات دوري أبطال أوروبا".
وفي تاريخ مواجهاتهما، التقى العملاقان الفرنسي والانجليزي خمس مرات، ففاز ارسنال ثلاث مرات (2-0) في 1/10/2024 و(5-1) في 28/7/2018 و(2-1) في 28/7/2007، وتعادلا مرتين (2-2) في 23/11/2016 و(1-1) في 13/9/2016.
ويلتقي باريس سان جيرمان مع أرسنال الليلة على ملعب الإمارات في لندن في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.



هل يُنصف التاريخ ارسنال أمام باريس سان جيرمان؟

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

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