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فيديو - اقتراب الأعمال من الانتهاء .. جهوزية الكامب نو

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فيديو - اقتراب الأعمال من الانتهاء .. جهوزية الكامب نو
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كرة القدم

2025-04-29 | 01:15
فيديو - اقتراب الأعمال من الانتهاء .. جهوزية الكامب نو

لن يتم خوض أيّ مباراة على الأرضية الجديدة حتى بداية موسم 2025-2026

لن يتم خوض أيّ مباراة على الأرضية الجديدة حتى بداية موسم 2025-2026، إلا أنّ العشب في ملعب كامب نو قد تم تركيبه بالكامل مع اقتراب الأعمال من الانتهاء، وفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو.
فالخطة هي أن يعيد نادي برشلونة افتتاح ملعبه الشهير أمام الجماهير في أيلول - سبتمبر في وقت لاحق من هذا العام، وهذه خطوة منطقية لضمان أفضل أرضية لعب ممكنة بحلول ذلك الوقت.
وكانت الخطة الأوّلية أن يعود البلاوجرانا إلى ملعب كامب نو الذي يجري تجديده بحلول نهاية عام 2024، لكن التأخير في أعمال البناء أدى الى تأخير الموعد مراراً، الى ان تخلى متصدر الدوري الإسباني عن فكرة العودة إلى ملعبه الشهير في الموسم الجاري.
وعلى الرغم من أنه كان لديه آمال في استضافة الكلاسيكو الأخير من الموسم في 11 أيار - مايو على ملعب كامب نو، الا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تم الانتهاء من تركيب العشب على أرضية الملعب، وستكون جميع الأنظمة، الصرف الصحي والتهوئة وتكييف الهواء، جاهزين في الوقت المناسب.
ويبدأ موسم برشلونة المقبل في آب - أغسطس، ولكن العودة إلى الملعب في أيلول - سبتمبر تعني أن كأس جوان جامبر لن يُقام أرضه، وسوف يطلب البلاوجرانا من رابطة الدوري الإسباني أن يباشر موسمه بسلسلة من المباريات خارج ملعبه حتى يصبح جاهزاً لاستقبال الجماهير.
على أي حال، فإن ملعب كامب نو الجديد يتشكل، وعودة الفريق الأول لبرشلونة إلى ملعبه تقترب أكثر من أي وقت مضى.



فيديو - اقتراب الأعمال من الانتهاء .. جهوزية الكامب نو

رياضة

كرة القدم

كامب نو

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