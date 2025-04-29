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هل يحقق برشلونة ثلاث ثلاثيات هذا الموسم؟

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هل يحقق برشلونة ثلاث ثلاثيات هذا الموسم؟
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كرة القدم

2025-04-29 | 01:32
هل يحقق برشلونة ثلاث ثلاثيات هذا الموسم؟

هل يُحكم برشلونة سيطرته على القارة الأوروبية؟

يستمتع فريق الرجال في نادي برشلونة الإسباني بأوقاته تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، إذ فاز يوم الأحد على غريمه اللدود ريال مدريد بنتيجة (3-2) في نهائي كأس ملك إسبانيا، ليحقق أول ألقابه الكبرى هذا الموسم.
ويحتاج برشلونة ليكمل الثلاثية، إلى الفوز بلقبيّ الدوري الإسباني حيث يتصدره بفرق أربع نقاط عن ريال مدريد، ودوري أبطال أوروبا حيث يلعب غداً نصف النهائي مع انتر ميلان، وقد يصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز التاريخي ثلاث مرات، وهو متعادل حالياً مع بايرن ميونيخ برصيد ثلاثيتين لكل منهما.
الأمر لا يقف عند هذا الحدّ، اذ أن برشلونة يستطيع تحقيق ثلاث ثلاثيات هذا الموسم دفعة واحدة:
حقق برشلونة تحت 19 سنة لقب الدوري وفاز في نهائي كأس الملك وتغلب على طرابزون سبور التركي مُحرزاً لقب دوري أبطال أوروبا للشباب.
تتصدر سيّدات برشلونة الدوري الإسباني بنقطة واحدة مع مباراة مؤجلة، وهنّ تأهّلن إلى نهائي كأس الملك ويلعبن في نهائي دوري أبطال أوروبا مع أرسنال الانجليزي.
أمّا فريق برشلونة الأوّل، فهو كما ذكرنا في صدارة الدوري الإسباني وفاز بلقب كأس الملك ويستضيف انتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
فهل يُحكم برشلونة سيطرته على القارة الأوروبية؟.



هل يحقق برشلونة ثلاث ثلاثيات هذا الموسم؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانسي فليك

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