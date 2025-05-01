رافينيا يواصل موسمه القياسي مع برشلونة

يقدم اللاعب البرازيلي مستويات جعلته مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية

حطم رافينيا رقماً قياسياً لبرشلونة، كان يحمله ليونيل ميسي سابقاً في دوري أبطال أوروبا، بعد تألقه أمام إنتر ميلان.

ويقدم اللاعب البرازيلي مستويات جعلته المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، بعد أن سجل 30 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة في 51 مباراة، قبل مواجهة أمس الأربعاء.

وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص، كان رافينيا حاسماً، حيث سجّل 12 هدفاً وصنع 7 أهداف قبل مباراة إنتر، ما جعله يتساوى مع ميسي برصيد 19 مساهمة في موسم واحد، لكنه عاد ليتفوق على النجم الأرجنتيني بتمريرة حاسمة لهدف التعادل الذي سجله فيران توريس ليجعل النتيجة (2-2).

في الواقع، فإن كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي ساهم بأهداف أكثر من رافينيا في موسم واحد في دوري الأبطال، وقد فعلها اللاعب النجم البرتغالي في موسم 2013-14، حيث ساهم بـ21 هدفاً للريال.

وخلال المباراة، اقترب رافينيا من معادلة رقم رونالدو، لكن تسديدته الرائعة بعيدة المدى في الدقيقة 65 ارتطمت بالحارس يان سومر وهزّت الشباك، فاحتسب الهدف خطأ في مرماه، ما حرم البرازيلي من المساهمة رقم 21.

يذكر أن رافينيا انضم إلى برشلونة آتياً من ليدز يونايتد في العام 2022، وشارك في 137 مباراة وسجل حتى الآن 50 هدفاً، وكان هذا الموسم هو الأكثر تألقاً له حتى الآن.





