الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

رافينيا يواصل موسمه القياسي مع برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رافينيا يواصل موسمه القياسي مع برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-05-01 | 03:23
رافينيا يواصل موسمه القياسي مع برشلونة

يقدم اللاعب البرازيلي مستويات جعلته مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية

حطم رافينيا رقماً قياسياً لبرشلونة، كان يحمله ليونيل ميسي سابقاً في دوري أبطال أوروبا، بعد تألقه أمام إنتر ميلان.
ويقدم اللاعب البرازيلي مستويات جعلته المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، بعد أن سجل 30 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة في 51 مباراة، قبل مواجهة أمس الأربعاء.
وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص، كان رافينيا حاسماً، حيث سجّل 12 هدفاً وصنع 7 أهداف قبل مباراة إنتر، ما جعله يتساوى مع ميسي برصيد 19 مساهمة في موسم واحد، لكنه عاد ليتفوق على النجم الأرجنتيني بتمريرة حاسمة لهدف التعادل الذي سجله فيران توريس ليجعل النتيجة (2-2).
في الواقع، فإن كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي ساهم بأهداف أكثر من رافينيا في موسم واحد في دوري الأبطال، وقد فعلها اللاعب النجم البرتغالي في موسم 2013-14، حيث ساهم بـ21 هدفاً للريال.
وخلال المباراة، اقترب رافينيا من معادلة رقم رونالدو، لكن تسديدته الرائعة بعيدة المدى في الدقيقة 65 ارتطمت بالحارس يان سومر وهزّت الشباك، فاحتسب الهدف خطأ في مرماه، ما حرم البرازيلي من المساهمة رقم 21.
يذكر أن رافينيا انضم إلى برشلونة آتياً من ليدز يونايتد في العام 2022، وشارك في 137 مباراة وسجل حتى الآن 50 هدفاً، وكان هذا الموسم هو الأكثر تألقاً له حتى الآن.


رافينيا يواصل موسمه القياسي مع برشلونة

رياضة

كرة القدم

رافينيا

برشلونة

ليونيل ميسي

دوري أبطال أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجوم عالميون أبدوا ذهولهم من آداء لامين يامال
فيديو - اسراب النحل تهاجم الملعب وتلدغ الحكم

اقرأ ايضا في كرة القدم

من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل
04:13

من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل

لعب ثمانية مواسم في نيوكاسل وثلاثة في ريال مايوركا

04:13

من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل

لعب ثمانية مواسم في نيوكاسل وثلاثة في ريال مايوركا

رقم مذهل .. حصد لقبه الرابع عشر توالياً
04:11

رقم مذهل .. حصد لقبه الرابع عشر توالياً

ليس ريال مدريد أو برشلونة أو ليفربول أو أرسنال

04:11

رقم مذهل .. حصد لقبه الرابع عشر توالياً

ليس ريال مدريد أو برشلونة أو ليفربول أو أرسنال

فيديو - رونالدو يُكلّم نفسه لدقائق بعد هزيمة النصر !!
03:27

فيديو - رونالدو يُكلّم نفسه لدقائق بعد هزيمة النصر !!

وقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدقائق وهو يُحدث نفسه

03:27

فيديو - رونالدو يُكلّم نفسه لدقائق بعد هزيمة النصر !!

وقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدقائق وهو يُحدث نفسه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025