من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل

Jonas Gutierrez out here doing side quests #NUFC pic.twitter.com/xVIbeEZXMp — Murph (@NUFCMurph) April 29, 2025

جوناس جوتيريز، الذي لعب ثمانية مواسم في نيوكاسل، وثلاثة في ريال مايوركا وواحد في ديبور، فاجأ جميع متابعيه بمنشوره الجديد، الذي ظهر فيه وهو يعزف على الجيتار في منتصف شارع في مدينة نيوكاسل.كان اللاعب الأرجنتيني الذي لعب ثمانية مواسم في المدينة الإنجليزية يحب آثارها وشعبها "مدينتي، منزلي، أنا أحب هذه المدينة، أحب هؤلاء الناس، شكرا لك على كل شيء نيوكاسل، انه حلم أصبح حقيقة أن أعزف على الجيتار قرب النصب التذكاري".لعب جوناس 111 مباراة في الدوري الإسباني و140 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب مع "ألبيسيليستي" في 21 مباراة، وشارك في غرفة الملابس مع ليونيل ميسي، وشارك في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.