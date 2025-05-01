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من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل

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من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل
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كرة القدم

2025-05-01 | 04:13
من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل

لعب ثمانية مواسم في نيوكاسل وثلاثة في ريال مايوركا

جوناس جوتيريز، الذي لعب ثمانية مواسم في نيوكاسل، وثلاثة في ريال مايوركا وواحد في ديبور، فاجأ جميع متابعيه بمنشوره الجديد، الذي ظهر فيه وهو يعزف على الجيتار في منتصف شارع في مدينة نيوكاسل.
كان اللاعب الأرجنتيني الذي لعب ثمانية مواسم في المدينة الإنجليزية يحب آثارها وشعبها "مدينتي، منزلي، أنا أحب هذه المدينة، أحب هؤلاء الناس، شكرا لك على كل شيء نيوكاسل، انه حلم أصبح حقيقة أن أعزف على الجيتار قرب النصب التذكاري".
لعب جوناس 111 مباراة في الدوري الإسباني و140 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب مع "ألبيسيليستي" في 21 مباراة، وشارك في غرفة الملابس مع ليونيل ميسي، وشارك في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.


من اللعب مع ميسي إلى العزف على الجيتار في شوارع نيوكاسل

رياضة

كرة القدم

جوناس جوتيريز

ليونيل ميسي

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