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رحيل كارلو أنشيلوتي يعتمد على نتيجة مباراة واحدة لريال مدريد

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رحيل كارلو أنشيلوتي يعتمد على نتيجة مباراة واحدة لريال مدريد
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كرة القدم

2025-05-02 | 01:31
رحيل كارلو أنشيلوتي يعتمد على نتيجة مباراة واحدة لريال مدريد

ارتبط اسمه بقوة بتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل

يبدو أنّ كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد هذا الصيف، ولكن دون تحديد موعد لذلك، وقد ارتبط اسمه بقوة بتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، على الرغم من أن هذه الخطوة أصبحت موضع شك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان أنشيلوتي قد أبلغ المسؤولين في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه لن يتولى هذا المنصب إلا في شهر آب - أغسطس المقبل، حتى يبقى مدرباً لريال مدريد خلال كأس العالم للأندية التي تستمر خلال شهري حزيران - يونيو وتموز - يوليو.
ووفقاً لـ”ريليفو“، فإن الأمر قد يعتمد على نتيجة واحدة، tفي غضون 10 أيام، سيذهب ريال مدريد إلى ملعب ”أوليمبيك لويس كومبانيز“ في مونتجويك لمواجهة برشلونة، الغريم التقليدي في الدوري الإسباني، وسيرحل أنشيلوتي على الفور في حالة خسارة فريقه، لأن فرصه في الاحتفاظ باللقب ستنتهي تماماً.
ومع ذلك، فإن الفوز سيبقي السباق على اللقب قائماً إلى حد كبير قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم، وسيعني أيضاً بقاء أنشيلوتي حتى نهايته على الأقل، مع زيادة فرصه في الذهاب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.
يبقى أن نرى متى سيغادر أنشيلوتي، مع ان ذلك بات شبه مؤكد، ,من المتوقع أن يتسلم تشابي ألونسو زمام الأمور في البرنابيو في وقت لاحق من الصيف، وسيكون ذلك بداية حقبة جديدة للوس بلانكوس.



رحيل كارلو أنشيلوتي يعتمد على نتيجة مباراة واحدة لريال مدريد

رياضة

كرة القدم

كارلو أنشيلوتي

ريال مدريد

برشلونة

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