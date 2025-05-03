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برشلونة جنى مليون و161 الف يورو في نصف ساعة !!

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برشلونة جنى مليون و161 الف يورو في نصف ساعة !!
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كرة القدم

2025-05-03 | 02:23
برشلونة جنى مليون و161 الف يورو في نصف ساعة !!

أعلن برشلونة عن تعاون جديد مع فنان في هذا الحدث

أعلن نادي برشلونة على شبكاته الاجتماعية أنه اعتبارا من يوم أمس الجمعة، سيكون من الممكن، عبر الإنترنت، شراء القميص الذي سيرتديه فريقه في 11 أيار - مايو ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الاسباني.
وكالعادة، أعلن النادي عن تعاون جديد مع فنان في هذا الحدث، وهذه المرة سيكون مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت.
أعلن النادي عن بيع هذه القمصان بعد التاسعة صباحا، وبعد العاشرة بدقائق قليلة، لم يعد من الممكن شراء المخزون من جميع المنتجات.
روّج برشلونة لأربع نسخ، اثنان لفئة الذكور واثنتان لفئة الإناث، والإصدار المحدود كان 1,899 وحدة تكلف 399.99 يورو، والنسخة الموقعة 2999.99.
وفي فترة تزيد قليلا عن نصف ساعة، لم يعد بإلامكان شراء أي حجم S أو M أو L أو XL من أي من الإصدارات.
هذا هو التعاون السادس بين برشلونة ومنصة سبوتيفاي مع فنانين مختلفين، حيث وضع النادي على القميص توالياً كل من دريك وروزاليا ورولينج ستونز وكارول جي وكولدبلاي، وأخيرا ترافيس سكوت.
وسيتعين علينا معرفة ما إذا كان الأميركي سيجلب الحظ للكاتالونيين، كما فعلت روزاليا أو كولدبلاي، أو إذا كان الأمر خلاف ذلك، فهو "النحس" مثل دريك أو ستونز أو كارول جي.
وإذا قمنا بحساب سريع، هناك نسختان من 1،899 قميصا بسعر 399.99 يورو، مقابل اجمالي 519،162.02 يورو، وهناك أيضا النسخة الحصرية الموقعة من قبل اللاعبين، بسعر 2999.99 يورو، اي مقابل 65،999.78 يورو، وسيكون إجمالي التحصيل مليون و161 الفاً و585 يورو.



برشلونة جنى مليون و161 الف يورو في نصف ساعة !!

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

كلاسيكو

الدوري الاسباني

ترافيس سكوت

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