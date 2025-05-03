الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كوكوريلا وزوجته يتشاركان قصّة مؤثّرة عن ابنهما المصاب بالتوحّد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كوكوريلا وزوجته يتشاركان قصّة مؤثّرة عن ابنهما المصاب بالتوحّد
A-
A+

كرة القدم

2025-05-03 | 02:25
كوكوريلا وزوجته يتشاركان قصّة مؤثّرة عن ابنهما المصاب بالتوحّد

شاركا رحلتهما العاطفيّة في تربية ابنهما ماتيو

شارك مارك كوكوريلا وشريكته كلوديا رودريغيز رحلتهما العاطفيّة في تربية ابنهما ماتيو، المصاب بالتوحّد، في مقابلة للموسم الثاني من السلسلة الوثائقية Married to The Game.
تحدثت كلوديا عن التحديات التي واجهتهما بعد تشخيص حالة ماتيو، وأكّدت على أهميّة العمل الجماعي في علاقتهما، قائلة إنّ حالة ابنهما تحتاج إلى الكثير من الوقت، وعليهما زيارة الكثير من الأطباء، وأن يجدا حلًّا لكلّ مشكلة، وأن يعملا كفريق، وإنّ الأمر صعب للغاية.
وتحدث كوكوريلا أيضاً عن الصعوبات، خاصة خلال سنوات ماتيو الأولى، وتذكّر كيف كافح ابنهما للتكيف مع التعليم التقليدي، وغالباً ما كان ينزعج، ويحتاج إلى اعادته مبكراً من المدرسة.
ونبدّل الأمر حين وجدت الأسرة مدرسة متخصصة في لندن قدّمت الدعم الذي يحتاجه الطفل، ما أدى إلى تحسّن كبير، وعبّر اللاعب عن أن مشاهدة ماتيو وهو يشهد تقدماً ولو بسيطاً، يجلب له رضا كبيراً.



كوكوريلا وزوجته يتشاركان قصّة مؤثّرة عن ابنهما المصاب بالتوحّد

رياضة

كرة القدم

مارك كوكوريلا

كلوديا رودريغيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - "لا ماسيا" نبعٌ لا ينضب وجديده آدم قاروال

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل تنتهي معاناة جورجينيو من الثقب في الرئة؟
02:24

هل تنتهي معاناة جورجينيو من الثقب في الرئة؟

لاعب خط الوسط جورجينيو "يتعافى بشكل جيد"

02:24

هل تنتهي معاناة جورجينيو من الثقب في الرئة؟

لاعب خط الوسط جورجينيو "يتعافى بشكل جيد"

برشلونة جنى مليون و161 الف يورو في نصف ساعة !!
02:23

برشلونة جنى مليون و161 الف يورو في نصف ساعة !!

أعلن برشلونة عن تعاون جديد مع فنان في هذا الحدث

02:23

برشلونة جنى مليون و161 الف يورو في نصف ساعة !!

أعلن برشلونة عن تعاون جديد مع فنان في هذا الحدث

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025