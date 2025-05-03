كوكوريلا وزوجته يتشاركان قصّة مؤثّرة عن ابنهما المصاب بالتوحّد

شاركا رحلتهما العاطفيّة في تربية ابنهما ماتيو

شارك مارك كوكوريلا وشريكته كلوديا رودريغيز رحلتهما العاطفيّة في تربية ابنهما ماتيو، المصاب بالتوحّد، في مقابلة للموسم الثاني من السلسلة الوثائقية Married to The Game.

تحدثت كلوديا عن التحديات التي واجهتهما بعد تشخيص حالة ماتيو، وأكّدت على أهميّة العمل الجماعي في علاقتهما، قائلة إنّ حالة ابنهما تحتاج إلى الكثير من الوقت، وعليهما زيارة الكثير من الأطباء، وأن يجدا حلًّا لكلّ مشكلة، وأن يعملا كفريق، وإنّ الأمر صعب للغاية.

وتحدث كوكوريلا أيضاً عن الصعوبات، خاصة خلال سنوات ماتيو الأولى، وتذكّر كيف كافح ابنهما للتكيف مع التعليم التقليدي، وغالباً ما كان ينزعج، ويحتاج إلى اعادته مبكراً من المدرسة.

ونبدّل الأمر حين وجدت الأسرة مدرسة متخصصة في لندن قدّمت الدعم الذي يحتاجه الطفل، ما أدى إلى تحسّن كبير، وعبّر اللاعب عن أن مشاهدة ماتيو وهو يشهد تقدماً ولو بسيطاً، يجلب له رضا كبيراً.







