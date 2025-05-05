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نقل لاعب كرة القدم إلى المستشفى متأثراً بإصابة "قد تهدد حياته"

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نقل لاعب كرة القدم إلى المستشفى متأثراً بإصابة &quot;قد تهدد حياته&quot;
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كرة القدم

2025-05-05 | 01:08
نقل لاعب كرة القدم إلى المستشفى متأثراً بإصابة "قد تهدد حياته"

بعد اصطدام مروع خلال مباراة الهبوط من البوندسليجا

تعرض نجم الدوري الألماني فيليب هوفمان، لإصابة "قد تهدّد حياته"، بعد اصطدام مروع خلال مباراة الهبوط من البوندسليجا.
وتعرض هوفمان، الذي لعب في السابق لبرينتفورد في التشامبيونشيب، لاصطدام مروع مع مارفن بيرينجر خلال تعادل بوخوم مع هايدنهايم (0-0) يوم الجمعة الماضي.
وبعد إطلاع المشجعين على حالة اللاعب، كشف بوخوم عن تعرضه لإصابة ”قد تهدّد حياته“، اذ أدّت إلى كسر في ضلعه وانهيار في رئته، بعد اصطدامه مع مارفن بيرينجر، حيث اخترق الضلع غشاء الجنب وتسبب في انهيار الرئة، وهي إصابة مؤثرة للغاية.
ولم يكن هوفمان اللاعب الوحيد الذي تعرض لإصابة خطيرة، فقد نُقل حارس مرمى هايدنهايم كيفن مولر إلى المستشفى بعد اصطدام بالرأس مع إبراهيما سيسوكو، ففقد الوعي، وتوقفت المباراة 11 دقيقة حيث تم وضع حواجز لحماية الحارس، وأكد مدرب هايدنهايم، فرانك شميت، أن مولر استعاد وعيه في الملعب.
وقبل جولتين على نهاية المسابقة التي تُوّج بايرن ميونيخ بطلاً لها، يقبع بوخوم في المركز الثامن عشر الاخير برصيد 32 نقطة، فيما يحتل هايدنهايم المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.


نقل لاعب كرة القدم إلى المستشفى متأثراً بإصابة "قد تهدد حياته"

رياضة

كرة القدم

فيليب هوفمان

البوندسليجا

بوخوم

هايدنهايم

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