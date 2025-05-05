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توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل

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توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل
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كرة القدم

2025-05-05 | 01:11
توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل

لا يتردد نجم ريال مدريد السابق في وضع نجم برشلونة الحالي في المقدمة

عندما تكون لاعب خط وسط، وتأتيك كلمات التقدير من توني كروس، أحد أفضل لاعبي هذا الخط في التاريخ، فهذا يعني الكثير.
من بعيد، مستفيداً من الهدوء الذي يمنحه إياه التقاعد، لا يتردد نجم ريال مدريد السابق، في وضع نجم برشلونة الحالي بيدري في المقدمة، ويرى أنه مرشح لنيل الجائزة الذهبية، ويقول "إنه الأفضل في العالم في مركزه".
ويضيف "بالنسبة لي، لاعب مثل بيدري أكثر أهمية من لامين يامال أو رافينها أو ليفاندوفسكي .. هم الذين يقررون نتيجة المباريات، ولكن لتحقيق ذلك، يُعدّ بيدري حاليا أفضل لاعب في العالم في مركزه".
ويتابع "بيدري، هو لاعب ستفتقده عندما لا يلعب، فهو لا يسجل الأهداف وحسب، بل يقدم تمريرات حاسمة، يقدم حلولا".
ويتابع توني كروس "كنت أشاهد ما يفعله بيدري هذا الموسم، وفقط في دوري أبطال أوروبا، يتفوق على خصومه في كل مباراة .. في الدوري الإسباني، الأمر أكثر تطرفا، لقد كان يتغلب على المدافعين بمعدل 11 إلى 12 مرة في المباراة الواحدة، وهو أصعب شيء بالنسبة للاعب خط الوسط".
وقال كروس في البودكاست الخاص به "إنه الأفضل، بيدري هو أحد لاعبي خط الوسط القلائل في مركزه الذين لديهم موهبة القدرة على التغلب على شخص ما بمراوغة في مسافات قصيرة .. يساعدك في جميع مراحل اللعبة ويعطي قيمة فائقة".



توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل

رياضة

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توني كروس

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