قتيل في الدوري الإيطالي والسبب .. أغنية !!

رفعت كرة القدم رأسها القبيح مرة أخرى في إيطاليا

رفعت كرة القدم رأسها القبيح مرة أخرى في إيطاليا، حين تعرض رجل يبلغ من العمر 26 عاما للطعن وقتل، في شجار وقع ليل السبت الفائت بين ألتراس من أتالانتا وإنتر ميلان.

وقع الحادث بالقرب من ملعب بيرغامو، وسلّم شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما نفسه إلى قوة الشرطة التي تجري التحقيق، وهو أحد المشتبه بهم في طعن القتيل.

كذلك، تم العثور على السكين الذي يُزعم أنه استخدم لطعن الضحية في مكان قريب، مع الشفرة والمقبض مغطى بالدماء، ويقبع المشتبه به حاليا رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمته أمام محكمة التحقيق في بيرغامو.

ووفقاً لعدد من الشهود، فقد اندلع القتال بسبب أغنية تلاها نقاش حاد بين الرجلين، وسرعان ما تم ابلاغ الشرطة عن مسلحين بالعصي والهراوات بالقرب من الحانة في بورغو سانتا كاترينا.







