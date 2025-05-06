برشلونة بنسبة 50٪ بعد التعادل في المباراة الأولى على أرضه

نترقب معرفة أول متأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام

تأهل برشلونة في سبع مباريات من أصل 14 مباراة في مرحلة خروج المغلوب أوروبياً، وتعادل في مباراة الذهاب.

وعلى الرغم من ذلك، كان المثال الأخير، أي التعادل، في غير صالح الجانب الكاتالوني، حين تعادل (2-2) في الكامب نو في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022 ضد مانشستر يونايتد، ثم خسر (1-2) في أولد ترافورد.

ضد الفرق الإيطالية، يوجد نجاحين سابقين، في كأس الكؤوس الأوروبية 96-97، ضد فيورنتينا، حيث تعادل البلوجرانا (1-1) في مباراة الذهاب على أرضه، لكنه حسمها في أرتيميو فرانكي (2-0).

وفي الدوري الأوروبي 2021-22، تعادل برشلونة ونابولي (1-1) في كاتالونيا، لكن أهداف جوردي ألبا وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه وبيير إيمريك أوباميانج حسمت التأهل إياباً الى دور الـ16 بنتيجة (4-2) على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

من جانبه، فاز إنتر بـ15 مباراة من أصل 21 مباراة تعادل فيها ذهاباً خارج أرضه، على الرغم من أن مباراة واحدة فقط كانت أمام خصوم إسبان، وكانت ضد ديبورتيفو ألافيس.

هي لغة التاريخ، لكننا نترقب معرفة أول متأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، حيث يتطلع إنتر إلى إنهاء جفاف اللقب الأوروبي الذي استمر لمدة خمسة عشر عاما، بينما لم يتأهل برشلونة من بين المركزين الأولين في هذه المسابقة منذ العام 2015.







