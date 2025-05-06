منع نجم ليفربول من دخول ملهى ليلي شهير في ليفربول

من المتوقع أن يعلن ألكسندر أرنولد عن ارتباطه بريال مدريد

أدى قرار ترينت ألكسندر أرنولد بالرحيل عن ليفربول كلاعب حرّ إلى منعه من دخول ملهى ليلي شهير في المدينة.

فبعد عدة أشهر من التكهّنات، أكّد اللاعب الدولي الإنجليزي أنّه سيودّع ملعب أنفيلد هذا الصيف، ويقطع علاقته مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز المتوج حديثاً، وأن لا يسير على خطى محمد صلاح وفيرجيل فان ديك بالتوقيع على عقد جديد.

وقرَر ألكسندر أرنولد خوض تجربة جديدة بعيداً عن ليفربول، في خطوة أثارت الانتقادات من البعض، إذ تمّ الكشف عن أنّ اللاعب لم يعد مُرحّبًا به في ملهى "بوبوورلد" في ليفربول، و"ممنوع" عليه دخول المكان.

ومن المتوقع أن يعلن ألكسندر أرنولد قريباً عن ارتباطه بريال مدريد، حيث سينضمّ إلى جود بيلينجهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في سانتياجو برنابيو لخوض مغامرة إسبانية هذه المرة.







