فيديو - أرسين فينجر: ركلة جزاء انتر ميلان غير صحيحة

🚨🇫🇷 Arsene Wenger on Inter's penalty: "I'm highly AGAINST these kind of penalties. And I'm highly against using slow motion VAR." ❌🚫 pic.twitter.com/3f18Q7qUl4 — EuroFoot (@eurofootcom) May 6, 2025

تركت ركلة الجزاء التي احتسبت على باو كوبارسي لصالح لاوتارو مارتينيز، وسجل منها هاكان تشالهانأوغلو هدف التقدم (2-0) في الدقيقة 45، علامات استفهام، وهو إجراء أثار حفيظة أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا.تحدث وجاء ذلك بعد صافرة الحكم البولندي مارسينياك، الذي ادار مباراة خسارة برشلونة (3-4) أمام انتر ميلان في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، والخروج من المسابقة.وقال المدرب الشهير "أنا ضد هذا النوع من العقوبات تماما، وأنا ضد استخدام VAR بالحركة البطيئة، في السرعة العادية، إنه تدخل رائع".وأضاف مدرب أرسنال السابق "انظروا إلى ما فعله لاوتارو مارتينيز، إنه يعلم أنه لن يسجل، ويميل نحو كوبارسي، وكأنه يبحث عن ركلة الجزاء .. في رأيي، لم يتخذ الحكم القرار الصحيح".وختم "انظروا أول من وصل إلى الكرة .. هذا ، بالنسبة لي، هو ما يهم، كوبارسي هو الذي لعب الكرة أولا".