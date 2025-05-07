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خبير راديو ماركا وركلة الجزاء على كوبارسي: ليست صحيحة !!

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خبير راديو ماركا وركلة الجزاء على كوبارسي: ليست صحيحة !!
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كرة القدم

2025-05-07 | 01:52
خبير راديو ماركا وركلة الجزاء على كوبارسي: ليست صحيحة !!

تم استدعاء البولندي لمراجعة الحادث بالفيديو

اعتبر بافيل فرنانديز، محلل شؤون التحكيم في راديو ماركا، أن قرار الحكم البولندي مارسينياك، باحتساب ركلة جزاء على باو كوبارسي لصالح لاوتارو مارتينيز، وسجل منها هاكان تشالهانأوغلو هدف التقدم (2-0) في الدقيقة 45، كان غير صحيح.
ففي الدقيقة 43 ، منح مارسينياك ركلة جزاء لإنتر بعد أن راجع الحكم شاشة حكم الفيديو المساعد، الا انه لم يمنح المدافع بطاقة صفراء.
في البداية، لم يتم العثور على شيء يُعاقب عليه في تدخل كوبارسي على لاوتارو مارتينيز، وتم استدعاء البولندي لمراجعة الحادث بالفيديو، فمنح ركلة الجزاء، ما أدى إلى غضب لاعبي برشلونة.
وقال بافيل فرنانديز على راديو ماركا "بعد مشاهدة 80 إعادة، لا أرى اتصالا مباشرا بين المدافع والمهاجم، تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) غير صحيح، إنها ليست ركلة جزاء، وعندما أطلق الحكم الصافرة لاحتسابها، كان يجب على باو كوبارسي أن يرى البطاقة الصفراء، لكنه لم يفعل ذلك".



خبير راديو ماركا وركلة الجزاء على كوبارسي: ليست صحيحة !!

رياضة

كرة القدم

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