رافينيا يعادل رقم رونالدو التاريخي في دوري أبطال أوروبا

على الرغم من خسارة فريقه (3-4) امام انتر ميلان

على الرغم من خسارة فريقه (3-4) امام انتر ميلان، وخروجه من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، فقد عادل البرازيلي رافينيا الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو في المسابقة.

وحفر رافينيا اسمه في سجلات دوري أبطال أوروبا فيما يتعلق بعدد المشاركات التهديفية في موسم واحد، حيث سجل الهدف الثالث رافعاً رصيده إلى 21 مشاركة تهديفية في البطولة 2024-25.

وكان رونالدو حقق الرقم القياسي مع ريال مدريد في موسم 2013-14، حيث سجل 17 هدفاً وصنع أربعة أهداف خلال البطولة، بينها ركلة جزاء في المباراة النهائية أمام أتلتيكو مدريد في الفوز (4-1) في الوقت الإضافي، واللقب العاشر للريال في البطولة.

والآن، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان، نجح رافينيا في معادلة هذا الرقم الأيقوني بمزيج مبهر من الأهداف والتمريرات الحاسمة، إلا أن مجهوده لم يكن كافيا ليقود برشلونة إلى الفوز على الإنتر.

وتألّق رافينيا هذا الموسم تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث سجّل 13 هدفا وصنع 8 أهداف في 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و31 هدفًا و25 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في جميع البطولات.







