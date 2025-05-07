حكم مباراة سان جيرمان وأرسنال متّهم بالتلاعب بالنتائج

عوقب بالإيقاف لمدة ستة أشهر بتهمة التلاعب بنتائج المباريات

سبق للحكم الذي سيدير مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان الليلةفي دوري أبطال أوروبا أن عوقب بالإيقاف لمدة ستة أشهر بتهمة التلاعب بنتائج المباريات.

فقد تم تكليف فيليكس زواير (43 عاماً) بإدارة مباراة إياب نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء.

ويعتبر الألماني أحد أفضل الحكام في اليويفا، وقد تولى إدارة مباراة إنجلترا في نصف النهائي أمام هولندا في بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي، ويواجه الآن ليلة أخرى مهمة حيث يتطلع أرسنال إلى العودة من خسارته (0-1) أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب.

وقبل انطلاق المباراة، ظهر ماضي زواير المتقلّب، ففي عام 2005، حين كان حكماً مساعداً، تمت معاقبته لقبوله رشوة من زميله الحكم روبرت هوزير، حيث تقاضى 250 جنيهاً إسترلينياً للتلاعب بنتيجة مباراة في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.

وكشف التحقيق أن هويزر كان يقبل أموالاً من نقابة مقامرة كرواتية مرتبطة بجماعة جريمة منظمة، وقد تم منعه من ممارسة كرة القدم مدى الحياة، مع الحكم عليه بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر.

أما بالنسبة لزوير، فقد تم إيقافه عن التحكيم لمدة ستة أشهر، قبل أن يعود ليصبح في نهاية المطاف حكماً مهماً في الدوري الألماني في العام 2009.

إلا أن فضيحة الرشوة التي تعرض لها لم تمر مرور الكرام من قبل اللاعبين، حيث أشار إليها جود بيلينجهام أثناء انتقاده لزواير بسبب قراره المثير للجدل بشأن ركلة جزاء ضد ناديه السابق بوروسيا دورتموند.







