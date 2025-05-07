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فيديو - هل تمت سرقة برشلونة في سان سيرو أم هي مبالغة؟

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فيديو - هل تمت سرقة برشلونة في سان سيرو أم هي مبالغة؟
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كرة القدم

2025-05-07 | 01:58
فيديو - هل تمت سرقة برشلونة في سان سيرو أم هي مبالغة؟

تركيز واسع على ركلة جزاء انتر وهدفه الثالث وحرمان لامين من ضربة جزاء

تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إما الى منصة للشماتة من خسارة برشلونة (3-4) امام انتر ميلان في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخروجه من المسابقة، أو الى منصة للاشارة الى ظلامة تحكيمية كبيرة تعرّض لها الفريق الكاتالوني.
ووسط شبه إجماع من خبراء، أكد أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، وبافيل فرنانديز، محلل شؤون التحكيم في راديو ماركا، وآخرون كثر أن قرار الحكم البولندي مارسينياك، باحتساب ركلة جزاء على باو كوبارسي لصالح لاوتارو مارتينيز، سجل منها هاكان تشالهانأوغلو هدف التقدم (2-0) في الدقيقة 45، كان غير صحيح.
كذلك، رأى خبراء في طليعتهم الحكم الدولي الاسباني ماتيو لاهوز أن لامين يامال استحق ركلة جزاء تجاهلها الحكم باعتبار أنه تعرّض للعرقلة خارج منطقة الجزاء وتابع طريقه ثم تعرّض للعرقلة مجدداً داخل الصندوق، لكن الحكم اعتبرها ركلة حرّة فقط.
وركّزت وسائل التواصل الاجتماعي على هدف انتر ميلان الثالث بإعتبار أنه بدأ من دوس واضح من الهولندي دومفريس على قدم جيرارد مارتن، دون أن يلجأ الحكم الى تقنية الفار.


فيديو - هل تمت سرقة برشلونة في سان سيرو أم هي مبالغة؟

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