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تورام يسخر من يامال قبل أن يحذف المنشور

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تورام يسخر من يامال قبل أن يحذف المنشور
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كرة القدم

2025-05-08 | 01:16
تورام يسخر من يامال قبل أن يحذف المنشور

تأهّل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة

تأهّل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة بنتيجة (7-6) في مجموع المباراتين، وضرب موعداً مع باريس سان جيرمان في نهائي ميونيخ.

طبعاً، اتجهت الأضواء الى الاسباني الشاب لامين يامال، الذي تألق في المباراتين، وسجّل ذهاباً، ووقف القائم وحارس المرمى السويسري يان سومر في وجه تسديداته، ففشل في هز الشباك إياباً.

وبعد خروج برشلونة من دوري الأبطال، تعرّض يامال للسخرية على الإنترنت من مهاجم الإنتر، الفرنسي ماركوس تورام.

فعلى الرغم من أنّ الفرنسي اقترب من يامال وواساه على الخسارة التي كان من الصعب تقبّلها بعد العودة الرائعة لبرشلونة في الشوط الثاني من مباراة الثلاثاء، كان من الواضح أنّ لديه أفكار أخرى.

فقد نشر تورام على إنستغرام الصورة وهو يواسي يامال، وكتب متهكما على نجم برشلونة بسبب تعليقاته التي أدلى بها قبل المباراة "في مهمّة"، وأرفق التعليق بوجهين يبكيان من الضحك، لكنه قوبل على الفور بردود فعل عنيفة من المتابعين، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بحذف الصورة.

 

 
تورام يسخر من يامال قبل أن يحذف المنشور

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

يان سومر

برشلونة

ماركوس تورام

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