فيديو - فتاة لم تعرف لامين يامال تطلب منه تصويرها !!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم برشلونة لامين يامال، خلال خروجه مع عدد من أصدقائه في أحد المطاعم.

فلحظة خروجه من المطعم، طلبت منه فتاة لم تعرفه على ما يبدو، أن يلتقط لها صورة مع صديقاتها، لكنها أحسّت أنه شخص معروف، فسألته عن اسمه، وردّ بأن اسمه "رايان"، فسألته مجدداً "هل أنت مشهور؟" فرد "لا".

ويستعد برشلونة لاستضافة غريمه ريال مدريد عصر يوم غد الأحد في قمة مواجهات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك، والفرق بينهما هو أربع نقاط لمصلحة الاول قبل أربع جولات فقط على نهاية البطولة.