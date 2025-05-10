فيديو - برشلونة يخطف موهبة برازيلية شابة ويخضعها للتجربة

برشلونة يُخضع لاعبا برازيليّا ناشئا للتجربة لمدة عشرة أيام بعد أن لفت الأنظار إليه في بطولة بارزة في أميركا الجنوبية.

فقد تم استدعاء جواو فيتور، البالغ من العمر 16 عاما، والمنحدر من مدينة رورايما في شمال البرازيل، إلى أكاديمية لاماسيا هذا الشهر، وهو يتدرب حاليا مع فريق النادي تحت 18 عامّا.

كان كشافو برشلونة قد رصدوا لاعب خط الوسط خلال بطولة كوباينها الشهيرة، حيث أثار أداؤه اهتماما من جميع أنحاء العالم إذ كان فيتور، البالغ من العمر 15 عاما و10 أشهر، أصغر لاعب يسجل في بطولة هذا الموسم لفرق الشباب في البرازيل.

قضى فيتور أربع سنوات في بالميراس، قبل أن ينتقل إلى إبراشينا، وكانت أندية بالميراس وفلامنجو وسانتوس وفاسكو دي جاما من بين المهتمين بالتعاقد معه بعد كأس كوباينها.

ومع ذلك، فقد سرقه برشلونة حيث يرغب في إلقاء نظرة فاحصة على مستوى فيتور في كاتالونيا مع ممثليه من ويب سوكير.