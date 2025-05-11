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فيراري صفراء جديد مجموعة إيرلينغ هالاند

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فيراري صفراء جديد مجموعة إيرلينغ هالاند
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كرة القدم

2025-05-11 | 06:02
فيراري صفراء جديد مجموعة إيرلينغ هالاند

اضافها إلى مجموعته من السيارات الفاخرة

اقتنى نجم كرة القدم إيرلينغ هالاند سيارة فيراري صفراء اللون، بقيمة 320 ألف جنيه إسترليني، ليضيفها إلى مجموعته من السيارات الفاخرة، التي تبلغ قيمتها ثمانية ملايين جنيه إسترليني.
ويمتلك مهاجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يتقاضى خمسمائة الف جنيه إسترليني في الأسبوع سبع سيارات، بما فيها بوغاتي توربيون نادرة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني.
ومؤخّراً، هتف المعجبون له عندما انطلق مسرعا من التدريب بسيارته الجديدة المكشوفة فيراري 812 سوبرفاست، والتي ترقى إلى مستوى اسمها من خلال الانطلاق من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في أقل من ثلاث ثوان.
وفي آذار - مارس الماضي، كشفت صحيفة ذا صن كيف أنفق هالاند 4 ملايين جنيه إسترليني على سيّارة بوغاتي، التي تتميّز بأبواب ”الفراشة“ الشهيرة، وتصل سرعتها القصوى إلى 277 ميلاً في الساعة.
وفي أيلول - سبتمبر الماضي، اشترى مهاجم السيتي سيّارة مرسيدس مايباخ جديدة بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني، وهو يمتلك أيضاً مرسيدس AMG One بقيمة 2.7 ألفاً، ومرسيدس بنز GLE كوبيه AMG 63 S 4Matic بقيمة 130 الفاً، ورولز رويس كولينان بقيمة 300 ألفاً.
كما امتلك سابقاً سيّارة فيراري 812 سوبرفاست باللون الأزرق، لكن لا تزال مجموعته بعيدة كل البعد عن مجموعة السيارات النادرة التي يمتلكها كريستيانو رونالدو والتي تقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ وصول هالاند إلى السيتي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حطم أرقاماً قياسية لا حصر لها، وساهم في الفوز بالثلاثية التاريخية في العام 2023، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في الموسم التالي.


فيراري صفراء جديد مجموعة إيرلينغ هالاند

رياضة

كرة القدم

إيرلينغ هالاند

فيراري

مانشستر سيتي

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