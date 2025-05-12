فيديو - جماهير ريال مدريد الغاضبة .. العار !!

🚨🎥 | جماهير ريال عندما مغادرة كارلو أنشيلوتي الفالديبيباس هتفت بعبارة (ارحل).👋🏾

pic.twitter.com/WAWSrwskmn — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 11, 2025

تركت جماهير ريال مدريد لافتة أمام مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس، كُتب عليها "عــار" بعد الخسارة أمام برشلونة (3-4) في الكلاسيكو.وقلّصت الهزيمة حظوظ ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب الدوري، الذي يتبقى منه ثلاث جولات، ويتصدره برشلونة بفرق سبع نقاط.وقبل مغادرة الفريق مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس، هتفت بعض جماهير الفريق المتجمعة هناك، مطالبة برحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يبدو في طريقه بالفعل لمغادرة ريال مدريد، وحلول نجمه السابق تشابي ألونسو مكانه.وتأتي ثورة جماهير "الملكي" ليس فقط بسبب قُرب ضياع الدوري، بل بسبب أربع هزائم هذا الموسم أمام برشلونة، ففي ذهاب الدوري، خسر الريال (0-4)، ثم (2-5) في كلاسيكو كأس السوبر، ثم (2-3) في نهائي كأس الملك، وأخيراً (3-4) في إياب الدوري، مسجلاً حصيلة اجمالية (7-16).