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فيديو - جماهير ريال مدريد الغاضبة .. العار !!

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فيديو - جماهير ريال مدريد الغاضبة .. العار !!
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كرة القدم

2025-05-12 | 00:09
فيديو - جماهير ريال مدريد الغاضبة .. العار !!

تركت جماهير ريال مدريد لافتة أمام مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس

تركت جماهير ريال مدريد لافتة أمام مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس، كُتب عليها "عــار" بعد الخسارة أمام برشلونة (3-4) في الكلاسيكو.
وقلّصت الهزيمة حظوظ ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب الدوري، الذي يتبقى منه ثلاث جولات، ويتصدره برشلونة بفرق سبع نقاط.
وقبل مغادرة الفريق مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس، هتفت بعض جماهير الفريق المتجمعة هناك، مطالبة برحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يبدو في طريقه بالفعل لمغادرة ريال مدريد، وحلول نجمه السابق تشابي ألونسو مكانه.
وتأتي ثورة جماهير "الملكي" ليس فقط بسبب قُرب ضياع الدوري، بل بسبب أربع هزائم هذا الموسم أمام برشلونة، ففي ذهاب الدوري، خسر الريال (0-4)، ثم (2-5) في كلاسيكو كأس السوبر، ثم (2-3) في نهائي كأس الملك، وأخيراً (3-4) في إياب الدوري، مسجلاً حصيلة اجمالية (7-16).




فيديو - جماهير ريال مدريد الغاضبة .. العار !!

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فالديبيباس

برشلونة

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